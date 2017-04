Wereldwijd meer staal geproduceerd

Maandag 24 april 2017 14:40 Stijging iets hoger dan in februari.(ABM FN-Dow Jones) De mondiale staalproductie is in maart iets harder gestegen dan in de voorgaande maand. Dit bleek maandag uit cijfers van brancheorganisatie World Steel Association.In totaal maakten de 67 staalproducerende landen in de afgelopen maand 145,0 miljoen ton staal, een stijging van 4,6 procent op jaarbasis. In februari steeg de productie met 4,1 procent.In China, wereldwijd met afstand de grootste fabrikant van staal, steeg de productie afgelopen maand op jaarbasis met 1,8 procent tot 72,0 miljoen ton. Japan zag de productie afgelopen maand met 1,8 procent toenemen.In Duitsland was sprake van een stijging met 1,9 procent op jaarbasis tot 3,9 miljoen ton. In Italië steeg de productie stevig met 9,5 procent, terwijl in Spanje 15,7 procent meer staal werd gemaakt.De Verenigde Staten produceerden in maart 7,0 miljoen ton staal. Dit was 3,4 procent meer dan een jaar eerder.De bezettingsgraad van staalproducerende landen steeg op jaarbasis met 2,2 procentpunt naar 72,7 procent vergeleken met dezelfde maand een jaar terug. Vergeleken met een maand eerder betekende dit een toename van 2,0 procentpunt.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 24, 2017 08:40 ET (12:40 GMT)