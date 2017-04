Royal Dutch Shell tekent financieringsovereenkomst Nord Stream 2 pijpleidingproject

Maandag 24 april 2017 16:37 Naast Shell nemen ook ENGIE, OMV, Uniper en Wintershall deel aan financieringsovereenkomst.(ABM FN-Dow Jones) Royal Dutch Shell, ENGIE, OMV, Uniper en Wintershall hebben een financieringsovereenkomst gesloten met Nord Stream 2 voor de bouw van de Nord Stream 2 pijpleiding. Dit meldde de Brits-Nederlandse energiereus maandag.De vijf bedrijven hebben zich gecommitteerd aan de financiering van maximaal 10 procent van de totale kosten van het project van naar schatting 9,5 miljard euro.Nord Stream 2 is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de planning, de bouw en het runnen van de Nord Stream 2 pijpleiding van 1.220 kilometer met een totale capaciteit van 55 miljard kubieke meter aardgas per jaar. De pijpleiding zal vanaf de kust van Rusland via de Baltische Zee naar Greifswald in Duitsland lopen.Elk bedrijf zal een langetermijnfinancieringsfaciliteit ter beschikking stellen van 285 miljoen euro. Daar bovenop zullen fondsen worden verstrekt van maximaal 665 miljoen euro ter dekking van een combinatie van korte- en langetermijnfinanciering en garanties.Gazprom blijft echter de enige aandeelhouder van Nord Stream 2.Het aandeel Royal Dutch Shell noteerde op een groen Damrak 0,7 procent hoger op 24,09 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 24, 2017 10:37 ET (14:37 GMT)