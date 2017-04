Binnenvaart verscheept iets meer vracht

Dinsdag 25 april 2017 03:15

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse binnenvaart heeft aflopen jaar wat meer goederen in containers en natte bulk, bijvoorbeeld benzine en diesel, vervoerd en juist wat minder droge bulk zoals ertsen. Dat liet het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag weten.

In totaal transporteerden binnenvaartschepen 363 miljoen ton vracht over de Nederlandse wateren. Dat is 1 procent meer dan in 2015. Extra geld bracht dat evenwel niet op, meldde het CBS eerder al. De omzet ging elk kwartaal juist met meerdere procenten op jaarbasis omlaag. Door onder andere overcapaciteit in de markt stonden de tarieven in de binnenvaart stevig onder druk. Eind 2016 lagen de prijzen ruim 17 procent onder het niveau van een jaar eerder.