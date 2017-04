Volumes Corbion onder druk

Dinsdag 25 april 2017 07:29 Outlook iets voorzichtiger.(ABM FN-Dow Jones) Corbion heeft in het eerste kwartaal van 2017 een nagenoeg stabiele omzet geboekt, maar autonoom was sprake van een stevige krimp. Dit maakte de producent van melkzuurtoepassingen dinsdag voorbeurs bekend."De start van het jaar was bemoedigend in alle segmenten behalve Bakery, dat achterbleef bij onze verwachtingen", aldus CEO Tjerk de Ruiter van Corbion. "De winstgevendheid overtrof de verwachtingen doordat verbeteringen in de mix de onderliggende marges bleven opstuwen."De omzet van Corbion nam in het eerste kwartaal toe met 0,7 procent van 228,3 miljoen naar 229,9 miljoen euro. De autonome omzet kromp evenwel met 2,3 procent. De volumes daalden met 2,9 procent.De autonome omzet bij Food daalde met 3,5 procent. Bij Biochemicals was er echter sprake van een autonome omzetgroei van 5,3 procent.Het operationeel resultaat (EBITDA) exclusief eenmalige posten steeg met 9,4 procent naar 47,8 miljoen euro en de bijbehorende EBITDA-marge verbeterde van 19,1 naar 20,8 procent.Het bedrijfsresultaat verbeterde van 30,8 miljoen naar 41,0 miljoen euro.Corbion liet weten dat de PLA-joint venture met Total sinds 2 maart operationeel is.OutlookHet business segment Biochemicals zal naar verwachting een aantrekkende omzetgroei laten in 2017, vergeleken met 2016. Corbion verwacht dat de groei van onderdeel Biobased Ingredients in 2017 zal uitkomen onder de gemiddelde richtbandbreedte van 2 tot 4 procent voor de jaren 2015 tot en met 2018, waar Corbion eerder nog rekende op een resultaat binnen de bandbreedte. De onderneming schrijft dit toe aan het verlies van klanten bij Bakery.Voor 2017 rekent Corbion echter onverminderd op een EBITDA exclusief eenmalige posten dat licht onder dat van 2016 uit zal komen. Het resultaat bedroeg toen 170,1 miljoen euro.Het aandeel Corbion sloot maandag op een groene beurs 0,4 procent hoger op 26,08 euro.Door: ABM Financial News.