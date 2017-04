Besi positief over vooruitzichten

Dinsdag 25 april 2017 07:29 Eerste kwartaal in lijn met verwachtingen.(ABM FN-Dow Jones) BE Semiconductor Industries heeft in het eerste kwartaal van 2017 aan de eigen verwachtingen voldaan, zoals analisten in aanloop naar de cijfers ook voorzagen. Dit bleek dinsdag uit de kwartaalcijfers van de Duivense toeleverancier van de halfgeleider industrie.CEO Richard Blickman zei in een toelichting op de cijfers dat Besi een sterke omzetgroei realiseerde, conform de verwachtingen.Besi zag de omzet in het afgelopen kwartaal met 18,4 procent op kwartaalbasis stijgen naar 110,2 miljoen euro. De brutomarge kwam uit op 55,7 procent. De orderinstroom dikte met 162,4 procent aan tot 239,8 miljoen euro, vooral door een sterke vraag voor de nieuwe generatie mobiele devices, maar ook vanuit automotive en voor applicaties in de cloud was de vraag goed.Bij de cijfers over 2016 stelde Besi voor de eerste drie maanden van 2017 te rekenen op een omzetstijging van 15 tot 20 procent op kwartaalbasis. Verder mikt de toeleverancier uit Duiven op een brutomarge van 52 tot 54 procent en een stijging van de operationele kosten met 5 tot 10 procent.Onder de streep restte er een nettowinst van 24,3 miljoen euro, 16,3 miljoen euro meer dan een jaar eerder en 7,6 miljoen euro meer dan in het vierde kwartaal. Per aandeel verdiende Besi 0,65 euro.De kaspositie van Besi steeg op jaarbasis met ruim 18 procent naar 175,7 miljoen euro. Eind 2016 had de onderneming nog 168,1 miljoen euro in kas.OutlookVoor het lopende tweede kwartaal voorziet Besi een omzetstijging van 40 tot 50 procent op kwartaalbasis met een brutomarge van 54 tot 56 procent. Daarbij zal het operationeel resultaat in de eerste jaarhelft dat over heel 2016 overstijgen, verwacht de Duivense toeleverancier, uitgaande van het midden van de bandbreedte voor het tweede kwartaal. Afgelopen kwartaal lag het operationeel resultaat op 30,8 miljoen euro, 56,3 procent meer dan in het vierde kwartaal.Het aandeel BE Semiconductor Industries sloot dinsdag op een groen Damrak 4,2 procent hoger op 43,20 euro.