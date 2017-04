Beursblik: Societe Generale verlaagt advies Philips

Dinsdag 25 april 2017 09:12 Advies naar Houden.(ABM FN-Dow Jones) Société Générale heeft dinsdag het advies voor Philips verlaagd van Kopen naar Houden, maar verhoogde wel het koersdoel van 33,00 naar 35,00 euro.De analisten verlaagden het advies voor Philips na de publicatie van de cijfers over het eerste kwartaal, toevoegend dat de koers de verwachtingen inmiddels voorbij is gesneld en er nog slechts beperkt opwaarts potentieel rest. Philips is evenwel goed op weg en het management heeft vertrouwen in de doelstellingen voor de periode 2017-2019, benadrukten de analisten. Wel moet Philips volgens de Franse bank nog werken aan het herstel bij Imaging.Het aandeel Philips sloot maandag op een groene beurs 3,6 procent hoger op 31,60 euro.