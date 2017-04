Europese werkgelegenheid naar recordniveau

Dinsdag 25 april 2017 11:53

LUXEMBURG (ANP) - De werkgelegenheid in Europa is vorig jaar gestegen naar een nieuw recordniveau. Dat blijkt uit cijfers die Europees statistiekbureau Eurostat dinsdag heeft gepubliceerd.

Vorig jaar had in totaal 71,1 procent van de 20- tot 64-jarigen in de EU een betaalde baan. Dat is bijna 1 procentpunt meer dan het vorige recordniveau, uit 2008. In 2015 kwam de teller tot 70,1 procent van de beroepsbevolking.

De EU-landen streven ernaar om in 2020 minstens drie kwart van de 20- tot 64-jarigen aan een baan te helpen. Vorig jaar werd dat peil in acht lidstaten bereikt. Zweden spande daarbij de kroon, met een werkgelegenheid van ruim 81 procent. Nederland eindigde met 77 procent op plaats vijf, achter Duitsland, Groot-Brittannië en Denemarken.