ING doet mee met emissie Bank of Beijing

Dinsdag 25 april 2017 16:33 Bank investeert 300 miljoen euro.(ABM FN-Dow Jones) ING Group koopt voor 300 miljoen euro aan aandelen bij de vandaag aangekondigde emissie door Bank of Beijing. Dit maakte de bank dinsdagmiddag bekend.De Chinese bank gaat 2,4 miljard aandelen uitgeven om zo circa 3,2 miljard euro op te halen. ING wil 221 miljoen aandelen kopen, ongeveer 9,2 procent van het totaal. Hiermee blijft ING de grootste aandeelhouder in Bank of Beijing, al loopt het belang iets terug van 13,6 naar 13,0 procent.Volgens de bank zal het meedoen met de emissie geen grote impact hebben op de verlies en winstrekening. Naar verwachting zullen de aandelen verkocht worden aan ING met een korting van 10 procent ten opzichte van de marktprijs.Op een groen Damrak noteerde het aandeel ING Groep 0,2 procent hoger.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 25, 2017 10:33 ET (14:33 GMT)