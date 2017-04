Chipbedrijf Besi blikvanger op Damrak

Dinsdag 25 april 2017 17:44

AMSTERDAM (ANP) - De beurzen in Europa zijn dinsdag met overwegend kleine winsten de handel uitgegaan. In Amsterdam stond BE Semiconductor Industries (Besi) in de belangstelling. Beleggers reageerden enthousiast op een positief kwartaalbericht van de toeleverancier aan de chipindustrie.

De AEX-index sloot 0,1 procent hoger op 524,05 punten. Mede dankzij een sterke koerswinst voor Besi ging de MidKap 1,3 procent omhoog naar 777,52 punten. De hoofdgraadmeters van de beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs eindigden tot 0,2 procent in de plus.

Besi kreeg er bij de middelgrote fondsen meer dan 11 procent bij. Het technologiebedrijf profiteerde afgelopen kwartaal an gunstige marktomstandigheden. Mede door de sterke vraag vanuit de markt voor smartphones namen de winst en omzet van de toeleverancier aan de chipindustrie sterk toe. Ook over de toekomst is Besi positief.