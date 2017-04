Heijmans rondt verkoop Belgische activiteiten af

Dinsdag 25 april 2017 17:57 Opbrengst van 40 miljoen euro.(ABM FN-Dow Jones) Heijmans heeft de verkoop van zijn Belgische bedrijven aan Besix afgerond. Dit maakte het bouwbedrijf dinsdag nabeurs bekend, nadat er goedkeuring werd ontvangen door de mededingingsautoriteiten.Heijmans houdt naar verwachting ruim 40 miljoen euro over aan de verkoop van de Belgische bedrijven Heijmans Bouw, Heijmans Infra en Van den Berg. De opbrengst gaat het bouwbedrijf gebruiken om zijn schulden te verlagen.Op een groen Damrak steef het aandeel Heijmans in Amsterdam dinsdag circa 3,2 procent.Door: ABM Financial News.