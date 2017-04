Eminence vindt verkoop belang ASM PT door ASMI onvoldoende

Dinsdag 25 april 2017 19:36 Aandeelhouder wil volledige afstoting belang.(ABM FN-Dow Jones) De verkoop van 5 procent van het belang in ASM Pacific Technology door ASM International is weliswaar een stap in de goede richting maar niet voldoende. Dit concludeerde grootaandeelhouder Eminence Capital dinsdag, die wil dat ASMI het volledige belang afstoot."Een kleine stap in de goede richting", zei Eminence.ASMI heeft zijn belang in ASM PT teruggebracht van 39 naar 34 procent en ving daar circa 248 miljoen euro voor. De Amerikaanse vermogensbeheerder wil echter dat ASMI alle aandelen in ASM PT verkoopt. "We blijven van mening dat een volledige desinvestering van ASM PT het meeste voordeel biedt voor belanghebbenden van ASMI."ASMI heeft laten weten dat het belang in Pacific Technology van strategische waarde is, maar Eminence merkte op dat het bestuur hiervoor geen enkele onderbouwing gaf.De Amerikanen vinden dat indien een belang van meer dan 30 procent in ASM PT wordt gehouden, dit als een "gifpil" is om een eventuele overname van ASMI af te weren.Ook is Eminence niet tevreden over het besluit van ASMI om de verkoopopbrengst van de aandelen ASM PT te gebruiken voor het inkopen van eigen aandelen. Het zou volgens de aandeelhouder beter zijn geweest om een speciaal dividend uit te keren. Door eigen aandelen in te kopen, wordt de relatieve blootstelling aan ASM PT namelijk juist weer groter, betoogde Eminence.Op een groen Damrak sloot het aandeel ASM International 0,1 procent hoger op 55,13 euro.