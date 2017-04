Lang niet zo weinig verdiend aan aardgas

Woensdag 26 april 2017 03:10

DEN HAAG (ANP) - De overheid heeft sinds 1975 niet zo weinig verdiend aan de winning van aardgas. Vorig jaar verdiende de overheid er 2,4 miljard euro aan. In 2015 was dat nog 3 miljard meer. In 2013 kreeg de overheid nog de hoogste opbrengst ooit aan aardgasbaten: 15,4 miljard.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

De daling van de aardgasbaten van de afgelopen jaren kwam onder meer door lagere winning van aardgas. De overheid heeft de afgelopen jaren de gaskraan steeds verder dichtgedraaid vanwege de negatieve gevolgen van de gaswinning in Groningen. Nu mag er jaarlijks hooguit 24 miljard kuub Gronings gas worden gewonnen. Alleen in een koude winter mag dat oplopen tot maximaal 27 miljard kuub. En onlangs werd bekend dat vanaf oktober hooguit 21,6 miljard kuub gas uit de Groningse bodem mag worden gehaald. In 2013 werd nog 54 miljard kuub gewonnen uit het Groningenveld gewonnen.

Ook lagere prijzen droegen bij aan de dalende inkomsten uit aardgas. De producentenprijzen voor aardgas zijn in 2016 bijna gehalveerd ten opzichte van 2013.