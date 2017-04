Arcadis aandeelhouders keuren benoemingen goed

Woensdag 26 april 2017 19:48 Aandeelhouders ook akkoord met dividend.(ABM FN-Dow Jones) De aandeelhouders van Arcadis hebben woensdag de benoeming van bestuurders goedgekeurd en zijn ook akkoord gegaan met het voorgestelde dividend. Dit meldde het advies- en ingenieursbedrijf woensdagavond.Peter Oosterveer is voor een periode van vier jaar benoemd als voorzitter van de raad van bestuur. Zij aanstelling tot CEO werd op 9 maart al aangekondigd.Mary Ann Hopkins is nu ook opgenomen in de raad van bestuur en wordt daarin verantwoordelijk voor operaties in de Amerika's.Niek Hoek en Ruth Markland werden voor een periode van vier jaar herbenoemd in de raad van commissarissen. Wee Gee Ang zal voor vier jaar toetreden tot de raad van commissarissen.De aandeelhouders van Arcadis gingen ook akkoord met het dividend van 0,43 europer aandeel en keurden ook alle andere agendapunten goed.Op een groen Damrak sloot het aandeel Arcadis woensdag 2,3 procent hoger op 16,20 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 26, 2017 13:48 ET (17:48 GMT)