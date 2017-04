Eerste dividend ooit voor Samsung

Donderdag 27 april 2017 07:44

SUWON (ANP) - Samsung gaat voor het eerst in zijn geschiedenis een dividend uitkeren aan zijn aandeelhouders. Dat werd donderdag bekendgemaakt bij de presentatie van de definitieve jaarcijfers van het Koreaanse technologieconcern.

Het bedrijf geeft daarmee een klein beetje toe aan kritiek van de activistische Amerikaanse aandeelhouder Paul Elliott Singer. Die riep de afgelopen tijd op tot grote aanpassingen bij het concern. Zo moest Samsung zijn bedrijfsstructuur aanpassen om zo familiaire krachten te verminderen, meer onafhankelijke bestuurders benoemen en een extra beursnotering nemen aan de Amerikaanse schermenbeurs Nasdaq.

Ook vroeg Singer om dividend, in totaal 30 miljard Koreaanse won. Samsung komt nu met een directe uitkering aan zijn aandeelhouders van 7000 won per aandeel, maar gaat daarbij ook in twee stappen voor 40 miljard won aan aandelen intrekken die het zelf in bezit heeft.