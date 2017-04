Beursblik: Goldman Sachs verlaagt koersdoel Unibail-Rodamco

Donderdag 27 april 2017 09:19 Koersdoel naar 255,00 euro.(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs heeft het koersdoel voor Unibail-Rodamco licht verlaagd van 257,00 naar 255,00 euro bij een ongewijzigd Neutraal advies.De trading update van het vastgoedfonds over het eerste kwartaal was volgens de analisten onderliggend sterk, met een solide groei van de huurinkomsten over de volle breedte. Vooral de huurgroei van 3,7 procent voor het winkelvastgoed was in de ogen van de zakenbank sterk.De marktvorsers stelden dat de koers van Unibail-Rodamco het dit jaar vooralsnog minder goed heeft gedaan dan sectorgenoten en gezien de verwachting voor de korte termijn is dit volgens hen onterecht.Het aandeel Unibail-Rodamco noteerde donderdag 0,8 procent lager op 226,45 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 27, 2017 03:19 ET (07:19 GMT)