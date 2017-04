Beursblik: Goldman Sachs verhoogt koersdoel Randstad

Donderdag 27 april 2017 09:17 Koersdoel naar 58,00 euro.(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs heeft het koersdoel voor Randstad verhoogd van 56,00 naar 58,00 euro met een ongewijzigd Neutraal advies.De sterke autonome groei van Randstad in het eerste kwartaal wijst volgens de analisten van de Amerikaanse zakenbank op een sterke ontwikkeling, met name in continentaal Europa. De marktvorsers zien dit jaar als een overgangsjaar voor Randstad, gezien de recente overname van Monster en de aandacht voor verdere digitalisering binnen het concern. Op de korte termijn zullen de investeringen van Randstad gaan toenemen verwachten de analisten dan ook.Goldman Sachs schroefde zijn winstverwachtingen voor 2017 en 2018 met respectievelijk 2 en 3 procent op. Gezien de sterke start van het jaar verwacht de zakenbank een autonome omzetgroei van 6 procent in de komende twee jaren en een bescheiden toename van de EBITA-marges.Het aandeel Randstad noteerde donderdag 0,4 procent lager op 54,68 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 27, 2017 03:17 ET (07:17 GMT)