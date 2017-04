AEX opent Koningsdag in mineur

Donderdag 27 april 2017 09:11

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index in Amsterdam is donderdag met een min aan de sessie begonnen. De beurs is open, maar veel handelaren zijn vrij vanwege Koningsdag. De aandacht zal donderdag daardoor vooral uitgaan naar elders in Europa, waar een stroom aan bekende bedrijven de boeken opende. Verder staat het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) op de rol.

De AEX stond kort na de openingsbel 0,5 procent lager op 521,85 punten. De MidKap verloor 0,4 procent tot 774,95 punten. De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,4 procent.

Vopak leverde in Amsterdam 0,7 procent in. Het tankopslagbedrijf ziet af van de overname van de activiteiten van het Antwerpse scheepvaartconcern Exmar op het gebied van opslag en behandeling van vloeibaar gemaakt aardgas (LNG).

Gemalto en Galapagos waren de enige fondsen die in de AEX aan de goede kant van de score bleven met winsten van respectievelijk 0,7 en 0,1 procent. AkzoNobel en RELX sloten de rij met een verlies van 1,8 procent.