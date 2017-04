Microsoft profiteert van de cloud

Donderdag 27 april 2017 22:42

REDMOND (ANP) - Microsoft heeft in het derde kwartaal van zijn boekjaar de winst duidelijk zien stijgen. Ook de omzet nam toe, het softwarebedrijf profiteerde daarbij opnieuw van groei bij de levering van software via internet (de cloud).

Microsoft zette een winst in de boeken van 4,8 miljard dollar. Dat is bijna 28 procent meer dan een jaar eerder. De opbrengsten groeiden tot 22,1 miljard dollar. Topman Satya Nadella, die aan het roer van de onderneming kwam te staan in 2014, heeft clouddiensten steeds belangrijker gemaakt voor Microsoft. Hij wist daarmee de druk op Windows-software, vanwege de zwakke pc-markt, op te vangen.

Het omzetcijfer van Microsoft werd door beleggers overigens niet goed ontvangen, het kwam flink lager uit dan marktkenners hadden voorzien. Het aandeel Microsoft ging in de zogenoemde nabeurshandel in New York zo'n 2 procent onderuit.