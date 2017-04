Gemalto verlaagt opnieuw winstverwachting

Vrijdag 28 april 2017 00:53 Omzetdaling eerste kwartaal conform verwachting.(ABM FN-Dow Jones) Gemalto heeft in de eerste drie maanden van dit jaar, zoals verwacht, minder omzet behaald en liet zich vervolgens opnieuw voorzichtiger uit over de winstontwikkeling voor heel 2017. Dit bleek donderdagavond laat uit de kwartaalcijfers van de Franse digitale beveiliger met een notering op het Damrak.De omzet van Gemalto kwam afgelopen kwartaal uit op 651 miljoen euro, een afname van 8 procent op jaarbasis. Aan deze omzet droegen de mobiele activiteiten 247 miljoen euro bij en de tak Payment & Identity 404 miljoen euro. De krimp bij de twee segmenten bedroeg respectievelijk 7 en 8 procent.De omzetkrimp was daarmee in lijn met de waarschuwing die Gemalto in maart afgaf. De digitale beveiliger waarschuwde toen voor een 7 tot 9 procent lagere omzet tegen constante wisselkoersen in het eerste kwartaal, als gevolg van tegenwind bij de betalingsactiviteiten in de Verenigde Staten.Gemalto zei in maart al dat de betaalactiviteiten dit jaar vermoedelijk 100 miljoen euro minder omzet zullen opleveren.De lagere omzetverwachting had ook tot gevolg dat volgens de digitale beveiliger de operationele winst dit jaar vergelijkbaar zou zijn met die in 2016, toen de operationele winst 453 miljoen euro bedroeg.Voor het tweede kwartaal rekent Gemalto evenwel op aanhoudende tegenwind bij Payment en SIM. Als gevolg hiervan voorziet de beveiliger een omzetdaling van 8 tot 10 procent op jaarbasis, gerekend tegen constante wisselkoersen. Dit zal tot een operationele winst in de eerste jaarhelft leiden van 90 tot 100 miljoen euro.De tweede jaarhelft zal tussen de 300 miljoen en 350 miljoen euro aan operationele winst opleveren, denkt Gemalto. Daarmee ligt de winstverwachting voor heel het jaar op 390 tot 450 miljoen euro, hetgeen minder is dan de recent nog verlaagde winstoutlook van 453 miljoen euro.Eerder mikte Gemalto nog op een operationele winst van 500 miljoen tot 520 miljoen euro, hetgeen al een neerwaartse bijstelling was van de 660 miljoen euro die het aanvankelijk voorzag.CEO Philippe Vallée zei wel op basis van de goede orderportefeuille en de aanhoudende investeringen voor de tweede jaarhelft een groeiversnelling te voorzien voor de onderdelen Enterprise, Government Programs en Machine-2-Machine, die een trage start van het jaar kenden.In een reactie op de marktontwikkelingen heeft Gemalto een actieplan gelanceerd, dat jaarlijks een bijdrage van meer dan 50 miljoen euro aan de operationele winst moet opleveren.Verder zei topman Vallée dat de overname van het onderdeel Identity Management van het Amerikaanse 3M op schema ligt en dat alle goedkeuringen binnen zijn.Het aandeel Gemalto won donderdag 0,9 procent op een slotkoers van 55,40 euro.