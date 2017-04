AkzoNobel bestudeert laatste overnamebod van PPG nog steeds

Vrijdag 28 april 2017 11:05 Grootste aandeelhouder uitte teleurstelling besluitvorming in open brief.(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel bestudeert het laatste overnamebod van PPG Industries nog altijd en blijft bij zijn weigering om een bijzondere aandeelhoudersvergadering te beleggen, waarin om het aftreden van de voorzitter van de raad van commissarissen van het Nederlandse verf- en chemieconcern zou worden gevraagd. Dit zei een directiewoordvoerder van AkzoNobel vrijdag desgevraagd tegen ABM Financial News, naar aanleiding van een vrijdag verzonden brief van de grootste aandeelhouder van het Nederlandse bedrijf.De raden van bestuur en commissarissen van AkzoNobel ontvingen vrijdag een brief van Causeway Capital Management, waarin de grootste aandeelhouder van het Nederlands verf- en chemieconcern zijn teleurstelling uitte over de weigering van AkzoNobel om te voldoen aan het verzoek van verschillende grootaandeelhouders voor het houden van een buitengewone aandeelhoudersvergadering over het verzoek tot aftreden van Antony Burgmans als voorzitter van de raad van commissarissen van AkzoNobel.De activistische aandeelhouders, waaronder het Amerikaanse Causeway met een belang van 6,66 procent, houden Burgmans verantwoordelijk voor het tot nu toe afwijzen van een overnamebod door AkzoNobel's sectorgenoot PPG Industries."We zijn uiterst teleurgesteld in het besluit om een verzoek van aandeelhouders voor het houden van een bijzondere aandeelhoudersvergadering te weigeren", schreef Causeway Capital in de openbaar gemaakte brief. Causeway voegde zich in het verzoek tot de aandeelhoudersvergadering bij initiatiefnemer en mede-grootaandeelhouder Elliott Advisors."Het meest recente voorstel van PPG is degelijk en gaat in op de belangen van alle stakeholders. We vinden het onbegrijpelijk dat het management van AkzoNobel nog steeds een afspraak met PPG moet maken", zei Causeway in de open brief, waarmee de druk op de bestuurders van AkzoNobel wordt opgevoerd om met PPG in gesprek te gaan."We blijven geloven dat het combineren van AkzoNobel en PPG een sterker bedrijf zou creëren met verbeterde vooruitzichten voor alle stakeholders", zo luidt het besluit van de korte brief van Causeway Capital.Woordvoerder Andrew Wood van AkzoNobel meldde aan ABM Financial News dat AkzoNobel "afgelopen dinsdag op de jaarlijkse reguliere aandeelhoudersvergadering liet weten dat het verzoek tot een buitengewone aandeelhoudersvergadering over het verzoek tot aftreden van de heer Burgmans niet voldoet aan de wettelijke reglementen in Nederland en daarnaast niet in het belang van AkzpNobel en zijn stakeholders zou zijn". "Daarnaast hebben we meegedeeld dat we het laatste voorstel PPG zouden bestuderen en dat doen we nog steeds", zo vervolgde de zegsman.De directiewoordvoerder verwacht dat AkzoNobel "op korte termijn" op het laatste voorstel van PPG zal reageren. In dat voorstel brengt PPG een bod van 96,75 per aandeel AkzoNobel in contanten en aandelen PPG uit.Op een iets lager Damrak noteerde het aandeel AkzoNobel vrijdag 1,2 procent hoger op 80,15 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 28, 2017 05:05 ET (09:05 GMT)