'Veel beleggers tegen buitenlandse overnames'

Zaterdag 29 april 2017 09:25

AMSTERDAM (ANP) - De meeste particuliere beleggers in Nederland zijn tegen buitenlandse overnames van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven. Dat concludeert ING op basis van een zaterdag gepubliceerd onderzoek naar de gedachtewereld van beleggers.

De belangrijkste reden dat beleggers negatief staan tegenover buitenlandse overnames is het gevaar dat zij daarin zien voor de werkgelegenheid in Nederland. Twee derde van de beleggers vindt volgens de bank ook dat de overheid een rol moet spelen om de Nederlandse economie te beschermen tegen buitenlandse inlijfpogingen.

ING stelde de vragen vanwege de recente ontwikkelingen bij was- en levensmiddelengigant Unilever en verf- en chemieconcern AkzoNobel. Die hebben onlangs met zo'n buitenlandse jager te maken gekregen. Vooral bij AkzoNobel is het momenteel erg spannend, omdat de Amerikaanse branchegenoot PPG Industries het er niet bij laat zitten en afgelopen week wederom met een verhoogd overnamebod is gekomen.

Veel particulieren die aandelen in dit soort bedrijven kopen, doen dit volgens ING echter niet omdat ze een overname verwachten en daarmee een stijgende beurskoers. Slechts vier op de tien Nederlandse beleggers hebben dat wel in hun achterhoofd, zo wijst de peiling uit.

Beleggers houden overigens in doorsnee een positief gevoel over de Nederlandse economie en andere beursgerelateerde zaken. De zogeheten BeleggersBarometer, die de bank gebruikt om het sentiment te meten, is in april stabiel gebleven ten opzichte van een maand eerder. Ook over de eigen financiële situatie en de waarde van hun beleggingsportefeuille zijn de particulieren onverminderd optimistisch. Twee derde van de beleggers denkt daarbij dat de AEX-index op de beurs in Amsterdam de komende maanden zal stijgen, aldus ING.