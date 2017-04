ABN AMRO rondt Aziatische verkoop af

Zondag 30 april 2017 20:06

AMSTERDAM (ANP) - ABN AMRO heeft de verkoop van zijn private banking-activiteiten in Azië en het Midden-Oosten aan bank- en vermogensbeheerder LGT uit Liechtenstein afgerond.

De deal werd in december vorig jaar aangekondigd. De verkoop levert naar verwachting een netto boekwinst op tussen de 193 miljoen euro en 215 miljoen euro in het tweede kwartaal van het jaar.

Het verkochte ABN AMRO Private Banking beheert ongeveer 20 miljard dollar, zo'n 18,5 miljard euro, aan vermogen van klanten in Singapore, Hongkong en Dubai. Ook het kantoor in Dubai valt onder de verkochte activiteiten. Dat kantoor raakte eerder in opspraak. Medewerkers van de bank schoten er ernstig tekort in het voorkomen van witwaspraktijken. ABN AMRO kreeg daar, kort voor de beursgang in Amsterdam, een boete voor van 1,2 miljoen euro.

LGT Group, voorheen het Liechtenstein Global Trust, is de grootste bank- en vermogensbeheerder ter wereld die in handen is van een familie. Het is eigendom van de prinselijke familie van het land.