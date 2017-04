Flinke winst voor Bever

Zondag 30 april 2017 20:07

WASSENAAR (ANP) - Bever Holding heeft vorig jaar het resultaat na belastingen scherp zien groeien. Dat kwam onder meer vanwege herwaarderingen van de vastgoedportefeuille, zo bleek zondagavond.

Bever zette een resultaat na belasting in de boeken van 9,6 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 29.000 euro. Na verwerking van het resultaat over het verslagjaar bedraagt het eigen vermogen per ultimo 2016 zo'n 94,5 miljoen euro bij een balanstotaal van 155,1 miljoen euro.

Het vastgoedbedrijf wist in 2015 in VolkerWessels een strategische partner te vinden voor projecten in Noordwijk. In het eerste kwartaal van dit jaar werden met de gemeente Noordwijk alle bestaande juridische geschillen beëindigd.

Overigens gaat Bever dit jaar de samenstelling en omvang van de organisatie bekijken, en waar nodig aanpassen. Dat gaat in ieder geval op voor de directie en de raad van commissarissen, maar ook voor de benodigde vastgoedspecialisten. Verder wil het bedrijf niet-strategisch vastgoed van de hand doen.