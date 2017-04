Beursblik: S&P Equity Research verhoogt advies Gemalto

Maandag 1 mei 2017 06:09 Advies naar Houden.(ABM FN-Dow Jones) S&P Equity Research heeft maandag het advies voor Gemalto verhoogd van Verkopen naar Houden met een ongewijzigd koersdoel van 50,00 euro.Volgens analist Jia Man Neoh zijn de marktverwachtingen bijgesteld na de winstwaarschuwing afgelopen vrijdag en de daaropvolgende koersval. De analist liet zich positief uit over het kostenbesparingsplan van Gemalto, dat meer dan 50 miljoen euro moet bijdragen aan het bedrijfsresultaat (EBIT).De resultaten over het eerste kwartaal noemde de analist conform de verwachtingen, aangezien de zwakker dan verwachte verkopen bij SIM werden gecompenseerd door een "milder dan verwachte" daling bij Payment. De neerwaartse trend zal naar verwachting nog aanhouden, meent de marktvorser.Het aandeel Gemalto sloot vrijdag op een rood Damrak 7,2 procent lager op 51,42 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 01, 2017 00:09 ET (04:09 GMT)