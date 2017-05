Update2: Value8 zag omzet in 2016 stijgen

Maandag 1 mei 2017 14:43 Nettowinst fors gedaald.(ABM FN-Dow Jones) Value8 heeft de omzet over 2016 flink zien oplopen, maar de winstgevendheid stevig onder druk zien komen te staan. Dit meldde het investeringsvehikel van CEO Peter Paul de Vries maandag in een voorlopige cijferrapportage, die nog niet is voorzien van een controleverklaring van de accountant.De omzet steeg vorig boekjaar met 37 procent naar 346 miljoen euro vooral als gevolg van overnames.De winst voor amortisatie daalde met 3,8 miljoen euro naar 2,4 miljoen euro. Dit bracht een winst per aandeel met zich mee van 0,29 euro. Over 2015 was dit nog 0,85 euro.Als rekening wordt gehouden met amortisatie bleef er een nettoresultaat over van 0,8 miljoen euro. Value8 hecht zelf weinig waarde aan dit nettoresultaat, aangezien deze naar het idee van de onderneming niet maatgevend is voor de operationele prestaties, omdat deze sterk onderhevig is aan positieve en/of negatieve eenmalige posten.Value8 legde uit dat het nettoresultaat "sterk" is beïnvloed door bijzondere posten bij HeadFirst, Kersten en Prika. Op FNG was sprake van een ongerealiseerde herwaardering van ongeveer 3,7 miljoen euro.Operationeel was er volgens het bedrijf wel groei bij de kernbedrijven en tekende zich een stijging met zes ton af naar 6,8 miljoen euro, exclusief Kersten. Bij Kersten werd een verlies van 2,1 miljoen euro geboekt. Het bedrijf onderging in 2016 belangrijke wijzigingen in de structuur, balans en belangpercentage zoals Value8 deze houdt. Als de resultaten van Kersten wel zou worden meegerekend bleef het operationeel resultaat stabiel.Het eigen vermogen groeide van 56,7 miljoen naar 60,5 miljoen euro, met een solvabiliteit van 67,9 procent.In totaal deed Value8 in 2016 voor 19,3 miljoen euro aan diverse investeringen. Zo ging er 4 miljoen tot 5 miljoen euro richting de uitbreiding van het belang naar 100 procent in Kersten Groep. Verder investeerde Value8 1 miljoen tot 2 miljoen euro in de overname van Biobeheer door AquaServa en van Corps Culinaire door Eetgemak. Investeringen die onder het miljoen bleven betroffen de uitbreiding van het belang in Novisource, de verwerving van een belang van 30 procent in Warmako en de uitbreiding van het belang in IEX naar een meerderheidsbelang.Het dividendvoorstel blijft ongewijzigd op 0,15 euro per aandeel. Het betreft hier een keuzedividend, waarbij elke aandeelhouder recht heeft op 3 nieuwe aandelen Value 8 op 100 bestaande aandelen. Aandeelhouders die kiezen voor een dividenduitkering in aandelen ontvangen bovendien een bonusdividend van 5 procent.Naast het dividend op de gewone aandelen zal tevens worden voorgesteld het dividend op de 7 procent Cumulatief Preferente Aandelen van 1,75 euro per preferent aandeel uit te keren.OutlookValue8 gaf, net als in de achterliggende jaren, geen concrete outlook af. Het investeringsbedrijf is daarbij wel positief gesteld over de bedrijfsmatige ontwikkeling van de bedrijven die deel uitmaken van de groep en dat de positieve ontwikkeling tot uitdrukking komt in de cijfers. Voor 2017 is de doelstelling het verdienvermogen te vergroten.Het aandeel Value8 sloot vrijdag op een rood Damrak 1,8 procent hoger op 6,24 euro.Het jaarverslag over 2016 wordt binnen twee weken verwacht.Update2: om meer informatie te verstrekken.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 01, 2017 08:43 ET (12:43 GMT)