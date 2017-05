Dividendvoorstel Besi goedgekeurd

Maandag 1 mei 2017 19:04 Uitkering vastgesteld op 1,74 euro per aandeel.(ABM FN-Dow Jones) De aandeelhouders van BE Semiconductor Industries hebben maandag tijdens de algemene vergadering hun goedkeuring gegeven aan het dividendvoorstel van 1,74 euro per aandeel voor 2016. Dit meldde de Duivense onderneming maandag na afloop van de bijeenkomst.Het betreft een dividend in contanten, waarvan 0,35 euro per in de vorm van een speciaal dividend. Het dividend zal vanaf 8 mei 2017 uitbetaald worden.Het aandeel noteert op 3 mei ex-dividend.Het aandeel Besi sloot vrijdag op een rood Damrak 3,5 procent hoger op 47,96 euro.