Combinatie NRC en Telegraaf toegestaan

Maandag 1 mei 2017 19:14 Toezichthouder ziet nog voldoende concurrentie.(ABM FN-Dow Jones) De Autoriteit Consument & Markt heeft goedkeuring verleend voor het combineren van NRC en de Telegraaf onder het dak van Mediahuis. Dit maakte de ACM maandagavond bekend."Uit het onderzoek van de ACM blijkt dat er geen grote gevolgen zijn voor de concurrentie", aldus de toezichthouder.Het Vlaamse Mediahuis, reeds eigenaar van het Nederlandse NRC, wil de Telegraaf Media Groep overnemen.Door deze overname van TMG komen NRC Handelsblad, nrc.next en De Telegraaf, evenals verschillende regionale dagbladen, huis-aan-huisbladen, tijdschriften en websites en de verkoop van de advertentieruimtes in al deze titels onder één eigenaar."De kranten blijven bestaan. We zien grote verschuivingen in het medialandschap: lezers gaan steeds vaker naar online-media. Dat drukt zwaar op de oplages van dagbladen. Adverteerders kiezen steeds vaker online advertenties. Ook onze focus gaat steeds meer naar online-media", aldus de ACM.De Persgroep, bekend van onder meer AD en Trouw, blijft volgens de ACM op het gebied van advertentiemogelijkheden in dagbladen een geduchte concurrent. Ook stroomt er steeds meer advertentiegeld richting internetgiganten als Google en Facebook.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 01, 2017 13:14 ET (17:14 GMT)