AkzoNobel rondt aandeleninkoopprogramma af

Dinsdag 2 mei 2017 07:03 Inkoop bedoeld om effect stockdividend te neutraliseren.(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel heeft het aandeleninkoopprogramma, bedoeld om het verwateringseffect van het dividend in aandelen over 2016 te neutraliseren, afgerond. Dit maakte het verf- en chemieconcern maandag bekend.In totaal kocht AkzoNobel in de periode van 2 januari 2017 tot 21 april 2,38 miljoen aandelen in voor een totaalbedrag van 160,0 miljoen euro.AkzoNobel startte het aandeleninkoopprogramma om het verwateringseffect van de uitkering van dividend in aandelen over 2016 te neutraliseren.Het aandeel AkzoNobel sloot vrijdag 1,4 procent hoger op 80,28 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 02, 2017 01:03 ET (05:03 GMT)