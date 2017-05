Beursblik: Morgan Stanley verlaagt advies NN Group

Dinsdag 2 mei 2017 08:46 Ageas favoriete verzekeraar.(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley heeft dinsdag het advies voor NN Group verlaagdnaar Gelijkgewogen en noemde Ageas de favoriete verzekeraar in de Benelux. Dit bleek uit een sectorrapport van de Amerikaanse zakenbank.Morgan Stanley verlaagde het advies voor NN Group na bestudering van de kasgeneratie en de solvabiliteit na de overname van Delta Lloyd. Volgens de analisten genereert NN na de acquisitie van de concurrent een rendement van 10 procent op de vrije kasstroom en zal de Solvency II ratio uitkomen op "een comfortabele" 180 procent.Ageas geldt bij Morgan Stanley als favoriet in de sector, gevolgd door ASR Nederland, NN Group en tot slot Aegon. Het advies voor Ageas, dat volgens de analisten "aantrekkelijk gewaardeerd" is, staat op Overwogen.Het aandeel NN Group sloot vrijdag op 30,44 euro en Ageas eindigde op 37,60 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 02, 2017 02:46 ET (06:46 GMT)