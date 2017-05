Update: Accell Group staakt gesprekken Pon

Dinsdag 2 mei 2017 08:48 Pon verhoogde tussentijds indicatieve biedprijs.(ABM FN-Dow Jones) Accell Group heeft de verkennende gesprekken met Pon Holdings gestaakt. Dit maakte de fietsenfabrikant dinsdag voorbeurs bekend."Na alle belangrijke aspecten van het voorstel te hebben onderzocht, zijn de raad van commissarissen en de raad van bestuur tot de gezamenlijke conclusie gekomen dat het voorstel van Pon Holdings de toekomstige waardecreatie van Accell Group en de te verwachten synergieën onvoldoende reflecteert", aldus interim-voorzitter Hielke Sybesma van de raad van bestuur van Accell, die stelde dat het voorstel bovendien op onvoldoende steun kon rekenen van aandeelhouders.Pon is al sinds 11 april in gesprek met Accell en deed toen een overnamebod ter waarde van 32,72 euro. Accell liet weten dat Pon op 29 april dat bod nog heeft verhoogd tot 33,00 euro in contanten, exclusief het dividend van 0,72 euro per aandeel over 2016, maar dat dit evenwel het voorstel "niet zwaarwegend" heeft beïnvloed.Accell stelde dat een voortzetting van de gesprekken met Pon niet zouden kunnen leiden tot een uiteindelijk voorstel dat op voldoende steun van aandeelhouders zou kunnen rekenen. De fietsenfabrikant uit Heerenveen wil zich nu richten op de uitrol van de "aangescherpte" strategie van Accell in een "stand alone scenario"."Accell heeft besloten dit nieuwe voorstel af te wijzen en de besprekingen plotseling af te breken", aldus Pon in een reactie op het besluit van de Heerenveense fietsenfabrikant. De beoogde koper zei verrast te zijn door de afwijzing, "zeker gezien de inmiddels ruim anderhalve maand durende, intensieve gesprekken, waaronder de start van de due diligence, met Accell".Pon wees er op dat het verhoogde bod naar 33,72 euro per aandeel Accell een premie biedt van 55 procent.Het aandeel Accell Group sloot vrijdag 0,6 procent lager op 32,00 euro.Update: om reactie Pon toe te voegen.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 02, 2017 02:48 ET (06:48 GMT)