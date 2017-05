TKH uitblinker op positief Damrak

Dinsdag 2 mei 2017 11:47

AMSTERDAM (ANP) - De Europese aandelenbeurzen stonden dinsdag op de eerste handelsdag na een lang weekeinde op winst. In Amsterdam was TKH Group de grote uitblinker na positief ontvangen kwartaalcijfers. Het aandeel Accell zakte omdat het fietsenbedrijf de vorige maand geopperde overname door Pon heeft afgeblazen.

De AEX-index stond tegen het middaguur 0,5 procent in de plus op 523,74 punten. De MidKap klom 0,6 procent naar 786,33 punten. De graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen stegen 0,1 tot 0,5 procent.

TKH voerde de MidKap aan met een plus van 5,9 procent. Het technologiebedrijf uit Haaksbergen boekte vorig kwartaal aanzienlijk betere resultaten dan een jaar eerder en zag daarbij de orders uit onder meer de bandenindustrie flink groeien. TKH heeft onder meer baat bij de aantrekkende groei van de Chinese economie en wist met zijn kwartaalresultaten de verwachtingen van analisten te overtreffen.

DSM

In de AEX kreeg DSM er 1 procent bij. Ook de kwartaalresultaten van de producent van vitamines en specialistische materialen waren beter dan verwacht. Het speciaalchemiebedrijf handhaafde daarbij zijn verwachtingen voor groei in de rest van het jaar.

Fietsenfabrikant Accell verloor 4,7 procent aan beurswaarde. Het moederbedrijf van onder meer Sparta en Batavus heeft de onderhandelingen met Gazelle-eigenaar Pon over een fusie afgebroken, omdat het handelshuis te weinig bood. Pon liet weten niet met een nieuw bod te zullen komen.

De AEX werd met een winst van 3,3 procent aangevoerd door biotechnologiebedrijf Galapagos. Verder kregen KPN en Wolters Kluwer er circa 2 procent bij. Staalbedrijf ArcelorMittal en digitaal beveiliger Gemalto sloten de rij met minnen van bijna 2 procent.

Euro

In Londen won BP 1,6 procent. Het olieconcern wist in het eerste kwartaal zijn winst te verdrievoudigen. BP profiteerde van kostenbesparingen en de stijgende olieprijzen. Shell, dat donderdag de boeken van het eerste kwartaal opent, noteerde in Amsterdam licht in de plus.

De euro was 1,0920 dollar waard, tegen 1,0895 dollar bij het einde van de Europese beurshandel op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent naar 49,06 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder bij 51,89 per vat.