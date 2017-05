Alitalia zet stap richting faillissement

Dinsdag 2 mei 2017 12:59

ROME (ANP/BLOOMBERG) - De geplaagde Italiaanse luchtvaartmaatschappij Alitalia heeft de eerste stappen gezet op weg naar een mogelijk faillissement. Aandeelhouders gingen dinsdag unaniem akkoord met het in gang zetten van de procedure die kan leiden tot het bankroet van de onderneming.

Daardoor is het nu aan de Italiaanse overheid om met een overbruggingskrediet voor de onderneming op de proppen te komen om de vliegtuigen voorlopig in de lucht te houden. In de tussentijd wordt gewerkt aan een oplossing. Dit kan een volledige verkoop van Alitalia betekenen. Mogelijk is de enige uitweg het definitief failliet verklaren van de maatschappij.

Bewindvoerders krijgen de leiding over Alitalia en zullen met een nieuwe strategie komen. Daarbij worden mogelijk onderdelen afgestoten, zal de bedrijfsvoering stevig worden ingeperkt en zullen veel banen verloren gaan. De bedoeling daarbij is om in afgeslankte vorm binnen twee jaar weer zwarte cijfers te schrijven.