Nederlands spaaroverschot neemt af

Woensdag 3 mei 2017 04:06

DEN HAAG (ANP) - Het spaaroverschot van huishoudens is aan het afnemen omdat Nederlanders weer meer uitgeven. Dat constateert het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) in een woensdag verschenen studie.

In 2016 gaven huishoudens per saldo nog ruim 3 miljard euro minder uit dan zij aan inkomsten binnenkregen. In 2013 ging het nog om bijna 22 miljard euro, wat het hoogste spaaroverschot in decennia was. Volgens het CBS is de ontwikkeling vooral te danken aan de toename van de bestedingen.

Dat huishoudens meer geld uitgeven hangt op zijn beurt weer sterk samen met de herstellende woningmarkt. Er wordt onder meer extra geld gestoken in nieuwbouwhuizen, woninginrichting en huishoudelijke apparaten.

Niet alleen huishoudens zijn minder spaarzaam geworden, ook bij bedrijven is het overschot afgenomen. Daar staat tegenover dat het tekort van de overheid fors afnam en in 2016 zelfs omsloeg in een bescheiden overschot.