Air France stuurt voorstel aan piloten

Woensdag 3 mei 2017 14:57 Voorstel betreft oprichting nieuwe budgetmaatschappij.(ABM FN-Dow Jones) Air France heeft zijn piloten een voorstel gestuurd voor de inrichting van de nieuwe budgetmaatschappij Boost voor Europese vluchten. Dit maakte het Franse onderdeel van Air France-KLM woensdag bekend.Volgens het voorstel wordt Boost een 100 procent dochter van Air France en zullen de vluchten worden uitgevoerd door piloten van Air France. De vloot zal worden beperkt tot 18 vliegtuigen voor middellange afstanden en 10 toestellen voor intercontinentale vluchten.Om de productiviteit te verbeteren wordt de vliegers gevraagd om op middellange vluchtschema's een rustdag in te leveren en worden de cabine-indelingen van de Airbus-types A330 en A350 geoptimaliseerd.In het voorstel worden ook aangepaste reglementen voor training en grondactiviteiten van vliegers gemeld.Het voorstel volgt na maanden van onderhandelingen tussen Air France en de pilotenbonden. De maatschappij vraagt de vliegers uiterlijk 31 mei akkoord te gaan door ondertekening van het voorstel.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 03, 2017 08:57 ET (12:57 GMT)