Haven Rotterdam opent 'slimme' truckparking

Woensdag 3 mei 2017 17:39

ROTTERDAM (ANP) - Op de Tweede Maasvlakte in de Rotterdamse haven is woensdag een van de grootste bewaakte truckparkings van Europa geopend. Door de opening verdubbelt het aantal beveiligde parkeerplaatsen in de Rotterdamse haven naar 750. De parking is uitgerust met sensoren waardoor altijd duidelijk is waar welke lading en vrachtwagen zich bevinden. Ook zijn er tientallen camera's die het terrein in de gaten houden. De parking ligt vlakbij de grote containerterminals.

De aanleg van Maasvlakte Plaza, zoals de parking heet, past in het beleid van het Havenbedrijf Rotterdam om de beveiliging van geparkeerde vrachtwagens te verbeteren en de overlast ervan te verminderen. Maasvlakte Plaza heeft 359 parkeerplaatsen, waarvan er ruim tachtig geschikt zijn gemaakt voor vrachtwagens met gevaarlijke stoffen. Ook zijn er voorzieningen voor trailers, ecocombi’s (extra lange vrachtwagens), koelcontainers en bijzondere transporten.

Parkeren is gratis, overnachten kost 11 euro. Naast de truckparking zijn er ook een restaurant, douches, wasmachines en drogers.