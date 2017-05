Kleine uitslagen Wall Street na Fed-besluit

Woensdag 3 mei 2017 22:14

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag dicht bij de slotstanden van dinsdag gesloten. Beleggers verwerkten onder meer het rentebesluit van de Federal Reserve. De koepel van centrale banken hield als verwacht de huidige renteniveaus ongewijzigd. Verder werd gereageerd op het banencijfer van loonstrookverwerker ADP.

De leidende Dow-Jonesindex eindigde de sessie nagenoeg vlak op 20.957,90 punten. De brede S&P 500 leverde 0,1 procent in tot 2388,13 punten terwijl technologiebeurs Nasdaq 0,4 procent lager sloot op 6072,55 punten.

Het belangrijkste rentetarief in de VS staat sinds de verhoging in maart op een bandbreedte van 0,75 procent tot 1 procent. De financiële markten houden er alom rekening mee dat de rente volgende maand verder wordt verhoogd. Volgens de Fed lijken de risico's voor de economische vooruitzichten op de korte termijn ,,ruwweg in evenwicht". Daarbij ligt de inflatie op jaarbasis dicht bij het door de Fed gewenste niveau van bijna 2 procent.

Apple

Het aandeel van zwaargewicht Apple verloor 0,3 procent. Het techbedrijf liet weten dat de verkoop van iPhones afgelopen kwartaal is afgenomen en het technologieconcern kwam met een tegenvallende omzetprognose voor het lopende kwartaal.

Fastfoodconcern Yum! Brands, moeder van KFC, Pizza Hut en Taco Bell, sloot 2,9 procent in de plus na beter dan verwachte kwartaalresultaten. Vooral de cijfers van Taco Bell hielpen de keten daarbij vooruit. Dieetbedrijf Weight Watchers (plus 9,3 procent) werd beloond voor beter dan verwachten resultaten en een verhoging van de vooruitzichten.

Groupon

Aanbiedingensite Groupon was een negatieve uitschieter met een min van ruim 13 procent, nadat het qua omzet voor het eerst in lange tijd niet aan de verwachtingen wist te voldoen. Ook navigatiespecialist Garmin (min 1,1 procent) en mediaconcern Time Warner (min 0,3 procent) leverden in nadat zij de boeken hadden geopend.

ADP meldde dat het aantal banen vorige maand met 177.000 was toegenomen, van een bijgestelde 255.000 een maand eerder. Het ADP-cijfer loopt vooruit op het belangrijke banenrapport dat de Amerikaanse overheid vrijdag publiceert.

De euro was 1,0894 dollar waard, tegen 1,0914 dollar bij het einde van de Europese handel eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie stond vlak op 47,67 dollar. Brent werd 0,4 procent duurder op 50,65 dollar per vat.