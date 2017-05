Forse winststijging voor AMG

Donderdag 4 mei 2017 07:30 Metaalspecialist handhaaft outlook.(ABM FN-Dow Jones) AMG Advanced Metallurgical Group heeft flink meer winst behaald in het eerste kwartaal van 2017. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de producent van metallurgische producten en systemen.Het bedrijfsresultaat (EBITDA) steeg ten opzichte van dezelfde periode een jaar terug met 56 procent naar 33,0 miljoen dollar. De operationele marge liep op van 5,4 naar 8,2 procent. De nettowinst steeg met 30 procent tot 15,6 miljoen dollar."De focus van AMG op 'operational excellence' heeft wederom geleid tot solide financiële resultaten in het eerste kwartaal van 2017", zei CEO Heinz Schimmelbusch.De omzet steeg 9 procent tot 258,0 miljoen dollar.OutlookAMG handhaafde de eerder afgegeven outlook. De onderneming verwacht voor het lopende jaar het winstniveau van 2016 te behouden.Het aandeel AMG sloot woensdag op een vrijwel vlakke beurs 2,2 procent hoger op 24,78 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 04, 2017 01:30 ET (05:30 GMT)