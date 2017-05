Air France-KLM schrijft nog steeds rode cijfers

Donderdag 4 mei 2017 07:44 Wel meer omzet voor luchtvaartmaatschappij in eerste kwartaal.(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM heeft in het eerste kwartaal van 2017 conform verwachting de omzet licht zien stijgen op jaarbasis, maar realiseerde onder de streep nog steeds verlies. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de cijferpublicatie van de Frans-Nederlandse luchtvaartgroep.De omzet van Air France-KLM kwam het afgelopen kwartaal uit op 5.709 miljoen euro, iets meer dan de 5.605 miljoen euro een jaar eerder. De luchtvaartmaatschappij genoot onder meer van een stijging van het aantal passagiers van 5,2 procent, waarbij ook de capaciteit steeg met 2,8 procent. De brandstofrekening kwam uit op 1.120 miljoen euro, hetgeen een stijging op jaarbasis was van 24 miljoen euro.Het operationele resultaat verslechterde in de afgelopen verslagperiode juist ten opzichte van vorig jaar. Air France-KLM boekte een operationeel verlies van 143 miljoen euro, terwijl vorig jaar nog een operationeel verlies van 99 miljoen euro in de boeken werd gezet.Onder de streep restte een nettoverlies van 216 miljoen euro, een groter verlies dan de 155 miljoen euro uit dezelfde periode vorig jaar.Voorafgaand aan de cijferpublicatie gingen analisten voor het afgelopen kwartaal uit van een omzet van 5.733 miljoen euro, een operationeel verlies van 136 miljoen euro en een nettoverlies van 154 miljoen euro.OutlookAir France-KLM stelde last te blijven ondervinden van de hoge mate van geopolitieke en brandstofgerelateerde onzekerheden. Air France-KLM liet verder weten dit jaar te blijven werken aan een verlaging van de kosten per unit met 1,5 procent tegen constante wisselkoersen. Het bedrijf verwacht voor 2017 een iets lagere brandstofrekening, gemeten in dollars, dan een jaar eerder.Op 12 mei organiseert de luchtvaartmaatschappij een beleggersdag. Analisten verwachten dat Air France-KLM meer zal vertellen over het nieuwe strategische plan Trust Together. Deutsche Bank verwacht dat Air France-KLM een algemene visie zal geven op de langeafstandsvluchten van het bedrijf, de investeringen in producten en de prestaties en plannen voor Transavia. "Het meest belangrijk voor de markt zijn echter de specifieke details over de geplande kostenreductie van 1,5 procent per eenheid per jaar", aldus de marktvorsers.Op een vlak Damrak sloot het aandeel Air France-KLM woensdag 2,1 procent lager op 7,62 euro.