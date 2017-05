Beursblik: JPMorgan verhoogt koersdoel ASMI

Donderdag 4 mei 2017 08:54 Koersdoel naar 60,00 euro.(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Cazenove heeft donderdag het koersdoel voor ASM International verhoogd van 55,00 naar 60,00 euro met een ongewijzigd Neutraal advies.Volgens de analisten van JPMorgan ligt ASMI goed op koers om de verwachtingen voor het tweede kwartaal op zijn minst te halen, maar mogelijk ook te overtreffen.In de eerste drie maanden van 2017 behaalde ASMI een omzet van 144,5 miljoen euro, terwijl de orderinstroom hoger dan ooit was met 204,2 miljoen euro.Verder verhoogde ASMI de omzetverwachting voor het tweede kwartaal van 160 miljoen tot 200 miljoen euro naar 180 miljoen tot 200 miljoen euro. Daarbij rekent de Nederlandse toeleverancier van de halfgeleider industrie op een orderinstroom van 190 miljoen tot 210 miljoen euro voor het lopende kwartaal.De zakenbank trok de winsttaxatie voor ASMI voor dit jaar met maar liefst 33 procent op. Voor 2018 gingen de ramingen zelfs 37 procent omhoog.Vanwege het verlies aan marktaandeel voor ALD, besloot JPMorgan wel om het advies voor het aandeel te handhaven op Neutraal.Het aandeel ASM International eindigde woensdag op een vrijwel vlakke beurs 1,2 procent lager op 54,77 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 04, 2017 02:54 ET (06:54 GMT)