Unilever vormt joint venture in Myanmar

Donderdag 4 mei 2017 10:35 Joint venture zal jaarlijkse omzet genereren van 100 miljoen euro.(ABM FN-Dow Jones) Unilever gaat samen met Europe & Asia Commercial Company (EAC) een joint venture oprichten in Myanmar om zijn huidige positie in het land te versterken. Dit maakte het Brits-Nederlandse levensmiddelenconcern donderdagochtend bekend.Unilever en EAC zullen hun Personal Care en Home Care activiteiten combineren binnen het Unilever EAC Myanmar Company. De joint venture, dat naar verwachting een jaarlijkse omzet van 100 miljoen euro zal genereren, zal Home & Personal-producten ontwikkelen, vermarkten en distribueren.Beide partijen zullen profiteren van de joint venture, aldus Unilever.Op een groen Damrak koerste het aandeel Unilever donderdag 0,9 procent lager op 48,03 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 04, 2017 04:35 ET (08:35 GMT)