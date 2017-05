Aandeelhouders AMG stemmen in met dividend

Donderdag 4 mei 2017 16:37 Jaarvergadering keurt ook herbenoeming COO goed.(ABM FN-Dow Jones) De aandeelhouders van Advanced Metallurgical Group hebben donderdag ingestemd met het voorgestelde dividend over 2016 van 0,27 euro per aandeel. Dit maakte de producent van metallurgische producten en systemen donderdag bekend na afloop van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.Na het in augustus uitgekeerde interimdividend van 0,13 euro, komt het slotdividend hiermee uit op 0,14 euro per aandeel.De aandeelhouders stemden ook in met de herbenoeming van Eric Jackson als operationeel directeur, ook wel COO, voor een periode van vier jaar.Tevens werden de benoemingen van Suzanne Rich Folsom en Willem van Hassel, en de herbenoeming van Jack Messman en Herb Depp als leden van de raad van commissarissen, goedgekeurd, evenals alle andere agendapunten.Op een groen Damrak noteerde het aandeel AMG donderdagmiddag 0,5 procent hoger op 24,91 euro.