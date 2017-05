Philips Lighting rondt intrekken eigen aandelen af

Donderdag 4 mei 2017 18:10 In totaal 3,5 miljoen aandelen ingetrokken.(ABM FN-Dow Jones) Philips Lighting heeft het aangekondigde intrekken van 3,5 miljoen eigen aandelen afgerond. Dit meldde het verlichtingsbedrijf donderdag nabeurs.Philips Lighting kocht deze aandelen op 8 februari van het voormalige moederbedrijf Philips voor 81,9 miljoen euro. Philips verkocht in totaal 26 miljoen aandelen Philips Lighting voor 23,40 euro per aandeel.Het aandelenkapitaal van Philips Lighting bestaat nu uit 146,5 miljoen gewone aandelen, waarvan het bedrijf zelf 2,39 procent houdt.Philips houdt na het intrekken van de 3,5 miljoen aandelen nog een belang van 40,97 procent in Philips Lighting.Op een groen Damrak sloot het aandeel Philips Lighting donderdag 0,9 procent hoger op 31,91 euro.