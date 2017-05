Heineken koopt resterend belang in Lagunitas

Donderdag 4 mei 2017 18:25 Bierbrouwer had al een belang in Amerikaans bedrijf.(ABM FN-Dow Jones) Heineken heeft het resterende belang in de Amerikaanse Lagunitas Brewing Company overgenomen, waarin het sinds 2015 al een belang van 50 procent had. Dit maakte het Nederlandse bierconcern donderdag nabeurs bekend, zonder financiële details van de transactie te vermelden.Lagunitas, een brouwer van ambachtelijke biermerken, zal binnen Heineken een zelfstandige entiteit blijven.Lagunitas opereert in de snel groeiende Amerikaanse markt voor ambachtelijke bieren, die nu al 11 procent van de totale biermarkt in de Verenigde Staten uitmaakt. De bouwer verkocht in 2016 meer dan 1 miljoen hectoliter bier. Dankzij Heineken worden biermerken van Lagunitas ook geëxporteerd naar veel Europese landen, Mexico, Canada en Japan. Heineken wil het aantal markten snel uitbreiden.Heineken verwacht dat de overname de marge in 2017 licht zal doen verwateren. De acquisitie blijft evenwel buiten de margedoelstelling voor dit jaar.Op een groene beurs steeg het aandeel Heineken donderdag 1,6 procent naar 84,37 euro.