Boskalis open voor fusie met sectorgenoten - media

Vrijdag 5 mei 2017 07:47 Ook Fugro nog in vizier.(ABM FN-Dow Jones) Boskalis staat open voor een fusie met sectorgenoten, waaronder met een baggerbedrijf als Van Oord of met Belgische sectorgenoten Jan de Nul en DEME. Dit meldde De Telegraaf donderdag op basis van een gesprek met CEO Peter Berdowski van Boskalis."Met baggerbedrijven als Van Oord uit Rotterdam, of onze Belgische concurrenten Jan de Nul en DEME zou ik morgen nog samen willen gaan, als zij daar voor open staan. Er is veel kostensynergie te behalen in onze sector", meldde de bestuurder. "Zij staan daar momenteel niet voor open", aldus de CEO.Begin december 2016 verkleinde Boskalis zijn belang in Fugro van 29,9 procent naar 24,9 procent, waarmee de maritiem dienstverlener de handdoek in de ring gooide om de bodemonderzoeker over te nemen. "Bodemonderzoek blijft voor ons interessant. Als baggeraar hebben wij verstand van grond en het toevoegen van waarde aan drijvende bezittingen. Als Boskalis zouden we de bootjes van Fugro een stuk efficiënter kunnen runnen", zei Berdowski tegen de krant. "Er zijn nu concurrenten van Fugro die het moeilijk hebben, omdat Fugro een prijzenoorlog is gestart. Wellicht zit daar iets bij waarmee we het bodemonderzoek alsnog kunnen toevoegen", voegde Berdowski toe.De bestuurder is overigens van mening dat een mogelijke overname van Fugro nog geen gesloten boek hoeft te zijn. "Mocht de koers van Fugro nog lager worden, dan ontstaat er mogelijk wel een opening", aldus Berdowski.Het aandeel Boskalis sloot donderdag op een groen Damrak 0,4 procent hoger op 34,20 euro. Fugro eindigde 1,4 procent lager op 13,16 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 05, 2017 01:47 ET (05:47 GMT)