Beursblik: HSBC zet Air France-KLM op kooplijst

Vrijdag 5 mei 2017 08:00 Koersdoel opwaarts bijgesteld naar 9,50 euro.(ABM FN-Dow Jones) HSBC heeft vrijdag het advies voor Air France-KLM verhoogd van Houden naar Kopen en stelde het koersdoel daarbij opwaarts bij van 6,00 naar 9,50 euro.Analisten van HSBC merkten op dat de kwartaalcijfers van de luchtvaartgroep conform de consensus waren, maar ver boven de verwachtingen van HSBC uitkwamen. Volgens de marktvorsers speelt de huidige stabilisering in de olieprijzen Air France-KLM in de kaart. De omzet per stoel per kilometer daalde in het afgelopen kwartaal daarnaast enkel met 0,5 procent en bij Transavia met slechts 3,4 procent, zo merkten de analisten op.In het afgelopen kwartaal profiteerde Air France-KLM nog van een gemakkelijke vergelijkingsbasis in verband met de terroristische aanslagen in Parijs vorig jaar, terwijl het bedrijf in het lopende kwartaal zal profiteren van de late viering van Pasen. Bovendien zal de luchtvaartgroep in het tweede kwartaal zich gesteund zien met het vertrek van 1.700 werknemers.Als gevolg van deze ontwikkelingen werd HSBC flink positiever over de ontwikkeling van het bedrijfsresultaat (EBIT) voor heel 2017 en 2018, waarbij de ramingen met respectievelijk 57 en 89,3 procent opwaarts werden bijgesteld.Wel zijn de analisten sceptisch over het groeiplan Trust Together. Op een beleggersdag op 12 mei wil Air France-KLM dit plan naar verwachting verder uit de doeken doen.Op een groen Damrak sloot het aandeel Air France-KLM donderdag 5,3 procent hoger op 8,03 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 05, 2017 02:00 ET (06:00 GMT)