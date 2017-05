Beduidend meer ontslagen bij zelfstandig scenario AkzoNobel

Vrijdag 5 mei 2017 08:00 Aandeelhouder Elliott baseert raming op eigen onderzoek.(ABM FN-Dow Jones) Elliott Advisors, een activistische aandeelhouder in AkzoNobel, schat op basis van eigen onderzoek in dat een beduidend groter deel van de werknemers moet vrezen voor zijn baan in het geval de onderneming een zelfstandige status behoudt, vergeleken met een samengaan met de Amerikaanse belager PPG Industries. Dit meldde Elliott vrijdag met de uitkomsten van het onderzoek.Elliott, dat 3,25 procent van de aandelen AkzoNobel in bezit heeft, raamt het aantal ontslagen in dat scenario op 6.400, vier keer zoveel als wanneer het verf- en chemieconcern de combinatie aan durft met het Amerikaanse PPG Industries.Elliott refereert in zijn prognose aan de bijeenkomst van AkzoNobel voor investeerders op 19 april jongstleden, waarop het concern aangaf dat het in staat is de marge met 3,4 procent te laten stijgen tussen nu en 2020 met een afgesplitste divisie Specialty Chemicals. Elliott meent dat AkzoNobel niet beargumenteerde hoe deze stijging kan worden gerealiseerd. Navraag bij ChemQuest leerde de aandeelhouder dat afvloeiing van circa 6.400 werknemers daarvoor noodzakelijk zal zijn.Elliott is een verklaard voorstander van een overname van AkzoNobel door PPG Industries, dat inmiddels per aandeel 96,75 euro in cash en aandelen biedt. Dit is inclusief dividend.Het aandeel AkzoNobel sloot donderdag op een groen Damrak 0,2 procent hoger op 79,77 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 05, 2017 02:00 ET (06:00 GMT)