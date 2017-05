Schoolcampus van V&D bij Albert Heijn

Vrijdag 5 mei 2017 09:04

ZAANDAM (ANP) - De Schoolcampus, met een groot aanbod schoolspullen, van het voormalige V&D is dit jaar bij Albert Heijn te vinden. Komende maandag liggen er al agenda's in de schappen in grotere winkels van de supermarktketen. Eind juni volgen andere producten zoals kaftpapier, schriften en pennen.

Albert Heijn werkt voor de schoolafdeling samen met V&D Concepthouse van ondernemers Ronald van Zetten, Ronald Kahn en Jaco Scheffers. Zij namen vorig jaar alle merkrechten van de failliete warenhuisketen over.