AkzoNobel weerspreekt uitkomsten onderzoek Elliott

Vrijdag 5 mei 2017 12:34 Verf- en chemieconcern bestudeert nog laatste bod PPG.(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel heeft vrijdag de uitkomsten van een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Elliott Advisors weersproken, waaruit blijkt dat het aantal ontslagen bij het Nederlandse verf- en chemieconcern als zelfstandig bedrijf vier keer zo hoog zal zijn als bij een overname van AkzoNobel door de Amerikaanse sectorgenoot PPG Industries."De nieuwe strategie van AkzoNobel, met afsplitsing van Specialty Chemicals van de verf- en coatingstak, focust op groei van beide activiteiten, waarbij die groei boven het marktgemiddelde zal zijn", zo luidt de verklaring van het concern uit Amsterdam. "Daarbij zal de efficiency vooral worden gerealiseerd door continue verbetering van systemen en processen. Het door Elliott gepresenteerde onderzoek geeft op geen enkele wijze de realiteit van onze plannen en het voorspelde aantal ontslagen weer", zei directiewoordvoerster Diana Abrahams desgevraagd tegen ABM Financial News.Abrahams wees er daarbij op dat AkzoNobel in de jaren 2013 en 2014 grote herstructureringen heeft doorgevoerd en dat daardoor de organisatie sindsdien is afgeslankt en klaar is voor de uitvoering van de nieuwe groeistrategie.Elliott meldde vrijdag dat "onafhankelijk onderzoek van consultant ChemQuest" heeft uitgewezen dat AkzoNobel als zelfstandig bedrijf de beoogde margestijging van 3,4 procent tussen nu en 2020 alleen kan realiseren met het ontslag van circa 6.400 medewerkers en dat bij een fusie met PPG dat aantal minder dan een kwart zal bedragen.AkzoNobel bestudeert nog steeds het laatste overnamebod van PPG Industries van 96,75 euro per aandeel, waarvan 61,50 euro in contanten en de rest in aandelen PPG, en zal op korte termijn met een antwoord komen, aldus Abrahams.Op een groen Damrak noteerde het aandeel AkzoNobel vrijdag 0,5 procent lager op 79,40 euro.