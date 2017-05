Vopak investeert in Canadese terminal

Vrijdag 5 mei 2017 23:58 Geen financiele details.(ABM FN-Dow Jones) Vopak zal samen met AltaGas investeren in de ontwikkeling van een Canadese terminal. Dit maakte Vopak vrijdagavond bekend zonder financiële details te verstrekken.De twee bedrijven investeren in de Ridley Island Propane Export Terminal aan de westkust van Canada. Jaarlijks moet deze terminal, met een opslagcapaciteit van 96.000 kubieke meter. 1,2 miljoen ton propaan kunnen verschepen.Naar verwachting zal de terminal in het eerste kwartaal van 2019 operationeel zijn.CEO Eelco Hoekstra van Vopak zei uit te kijken naar de samenwerking met AltaGas. De topman benadrukte daarbij dat de opslag en de verwerking van gas een belangrijke strategische focus van Vopak is.Vopak neemt een belang van 30 procent in de Ridley Island Propane Export Terminal.Het aandeel Vopak sloot vrijdag 2,7 procent hoger op 42,99 euro.