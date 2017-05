Heijmans wint bouwopdracht Sloterdijk Centrum

Maandag 8 mei 2017 07:50 Project ter waarde van circa 52 miljoen euro.(ABM FN-Dow Jones) Heijmans heeft een opdracht ter waarde van circa 52 miljoen euro verworven van de gemeente Amsterdam voor de ontwikkeling en bouw van ongeveer 150 woningen en 650 vierkante meter aan commerciële ruimtes in Sloterdijk Centrum. Dit maakte de bouwer maandag voorbeurs bekend.Het project is onderdeel van de transformatieopgave Sloterdijk Centrum, waarmee de gemeente Amsterdam het gebied rondom Station Amsterdam Sloterdijk wil omvormen tot een gemengd werk- en woongebied.De bouwer gaat zowel laag- als hoogbouw ontwikkelen en diverse daktuinen en een parkeergarage realiseren. Heijmans is de eerste ontwikkelaar die 150 nieuwbouwwoningen in het gebied realiseert en start naar verwachting eind 2018 met de bouw van het project.In november 2016 kreeg Heijmans al opdracht om het project Spaarndammerhart in Amsterdam te realiseren. Ook bij die opdracht waren duurzaamheid en kwaliteit van het ontwerp en indiening doorslaggevend bij de gunning, aldus Heijmans.Op een groen Damrak sloot het aandeel Heijmans vrijdag 1,3 procent hoger op 7,20 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 08, 2017 01:50 ET (05:50 GMT)